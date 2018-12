Bild: AS Rom zeigt Interesse an Weigl

Dortmund (SID) - Der fünfmalige deutsche Fußball-Nationalspieler Julian Weigl könnte Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund in der Winterpause verlassen. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung würde der italienische Erstligist AS Rom den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler gerne für anderthalb Jahre ausleihen.

Wird den Trainingsstart verpassen: Julian Weigl © SID

Weigls Vertrag beim BVB läuft noch bis Juni 2021. Unter Trainer Lucien Favre spielt er aber keine große Rolle. Vor dem Revierderby bei Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kam Weigl in der Bundesliga erst in drei von 13 Spielen zum Einsatz.