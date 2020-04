Bild: Klose und Bayern-Trainer Flick wohl einig über Assistenzjob

München (SID) - Rio-Weltmeister Miroslav Klose hat sich offenbar mit Trainer Hansi Flick vom Fußball-Rekordmeister Bayern München über eine Beförderung zum Assistenztrainer geeinigt. Wie die Bild-Zeitung am Mittwoch berichtete, soll der bisherige U17-Trainer der Münchner in das Trainerteam der Profis aufsteigen. Einzig ein Vertragsangebot des Klubs stehe noch aus.

"Er wäre für unser Trainerteam eine Bereicherung. Aber er muss es selbst entscheiden. Das liegt nicht nur an mir, sondern in erster Linie auch an ihm", hatte Flick vor Ostern noch über Klose (41) gesagt. Zudem hatte der WM-Rekordtorschütze laut übereinstimmender Medienberichte noch ein Angebot als Co-Trainer von einem anderen Bundesligisten vorliegen.

Klose, der ab Juni am Fußballlehrer-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Hennef teilnehmen will, trainiert seit zwei Jahren die U17 des Bayern. Im Sommer läuft der Jugendtrainer-Vertrag des Nationalmannschafts-Rekordtorschützen (71 Treffer) aus. Von 2007 bis 2011 lief Klose im Trikot der Münchner auf und erzielte in 150 Spielen 53 Tore.