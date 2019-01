Bild: Lehmann neuer Co-Trainer in Augsburg - "Verschwundener" Caiuby wieder in Deutschland

Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg steht angeblich vor der Verpflichtung von Jens Lehmann als Co-Trainer. Wie die Bild-Zeitung am Montag berichtete, soll der ehemalige Nationaltorhüter einen Vertrag bis zum Sommer 2020 erhalten. Zuletzt war der 49-Jährige als Assistenzcoach beim FC Arsenal in der Premier League tätig.

Medien: Jens Lehmann wird Co-Trainer in Augsburg © SID

Der nach der Winterpause noch nicht beim Klub aufgetauchte Stürmer Caiuby ist indes wieder in Deutschland. Das bestätigte der Berater des Brasilianers der Bild. Außerdem soll Caiuby am Wochenende in einer Disco gesichtet worden sein.

Caiuby hatte zuletzt über einen Abschied aus der Bundesliga und eine Rückkehr nach Brasilien gesprochen. "In Deutschland zu bleiben, ist nicht gerade die Option, die mir zusagt", sagte der 30-Jährige dem brasilianischen Internetportal UOL Esporte. Augsburg-Manager Stefan Reuter betonte, er würde zunächst gerne "intern" mit Caiuby sprechen.

Innenverteidiger Martin Hinteregger hatte nach dem 0:1 im Ligaspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag mit seiner Kritik an Trainer Manuel Baum ("Ich kann nichts Positives über ihn sagen und werde auch nichts Negatives sagen") ebenfalls für Aufsehen gesorgt. Reuter kündigte Gespräche mit dem Österreicher an: "Diese Aussagen gehen nicht. Das werden wir zunächst intern besprechen."

Reuter stärkte Baum trotz zehn siegloser Spiele in Serie den Rücken: "Wir sind von Manuel absolut überzeugt. Wir stellen uns der Aufgabe und überlegen uns gemeinsam, wie wir in die Erfolgsspur zurückkommen können."