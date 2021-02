Bild: Müller am späten Freitagabend in München gelandet

München (SID) - Nach seinem positiven Coronatest vor dem Endspiel der Klub-Weltmeisterschaft in Katar ist Fußballstar Thomas Müller offenbar in München gelandet. Dies berichtet die Bild-Zeitung. Demnach landete der 31 Jahre alte Offensivspieler von Sextuple-Gewinner Bayern München am Freitag kurz vor Mitternacht mit einer Ambulanz-Maschine auf dem Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt.

Im Halbfinale wirkte Müller noch mit © SID

Fotos zeigten, wie ein Mann in einem Ganzkörperanzug sowie mit Visier, Maske und Schuhüberziehern aus dem Flugzeug des Typs Bombardier Challenger 604 stieg. Auf dem Rollfeld empfingen ihn Zoll-Polizei, Flughafen-Transporter sowie ein mobiles medizinisches Team. 2014-Weltmeister Müller muss sich nun zu Hause in Quarantäne begeben.

Bereits am Freitagvormittag, gut 14 Stunden nach dem 1:0-Erfolg im Finale über Tigres UANL, war der Rest der Mannschaft des FC Bayern in München gelandet. Sportvorstand Hasan Salihamidzic war zunächst in Katar geblieben, um Müllers sichere Heimreise zu organisieren.

Für die Bundesliga-Spiele des Rekordmeisters am Montag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Arminia Bielefeld und am Samstag darauf bei Eintracht Frankfurt fällt Müller definitiv aus.