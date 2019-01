Bild: Siewert Wagner-Nachfolger in Huddersfield

Huddersfield (SID) - Jan Siewert wird der Bild-Zeitung zufolge der vierte Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, der innerhalb weniger Jahre nach England geht. Der 36-Jährige wechselt demnach von der U23 des BVB zum Premier-League-Klub Huddersfield Town, wo er David Wagner ersetzt. Wagner hatte die Dortmunder zweite Mannschaft von 2011 bis 2015 trainiert.

Zuvor waren auch Jürgen Klopp (zum FC Liverpool) und Siewerts Vorgänger Daniel Farke (Norwich City) gen England gezogen. Für Siewert soll der BVB 300.000 Euro Ablöse erhalten, neuer Trainer der Dortmunder U23 soll zumindest bis zum Sommer Alen Terzic werden.

Wagner hatte Huddersfield von der zweiten Liga in die Premier League geführt und dort in der vergangenen Saison den Klassenerhalt geschafft. Nach dem Sturz ans Tabellenende verkündeten beide Seiten am Montag die einvernehmliche Trennung.