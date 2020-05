Bild: Vettel verlässt Ferrari zum Jahresende

Köln (SID) - Nächtlicher Donnerschlag in der Formel 1: Für Sebastian Vettel endet das Kapitel Ferrari wohl schon nach der Saison 2020. Das berichtete am späten Montagabend unter anderem die Bild-Zeitung. Vettel und die Scuderia konnten sich demnach nicht auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages einigen. Weder Ferrari noch Vettels Sprecherin waren zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen, eine offizielle Bestätigung könnte aber schon am Dienstag folgen.

Sebastian Vettel bei Ferrari vor dem Abschied © SID

Wie es ab 2021 dann mit Vettel weiterginge, ist völlig unklar. Dem Renault-Werksteam wird ebenso wie McLaren Interesse am Deutschen nachgesagt, allerdings wirkt auch ein Abschied aus der Formel 1 nicht unmöglich.

Vettels Ferrari-Aus nach sechs Jahren käme nicht mehr völlig unerwartet. Der 32-Jährige, zuvor viermal Weltmeister mit Red Bull, war 2015 nach Maranello gekommen, um den stolzen aber darbenden Rennstall wieder zum Titel zu führen. Gegen Mercedes und Lewis Hamilton gelang das bislang nicht, und mehr noch: Teamintern wurde Vettel im vergangenen Jahr bereits vom neuen Rivalen Charles Leclerc überflügelt. Der Monegasse unterschrieb zuletzt einen bis 2024 gültigen Vertrag.

Dem Hessen soll Ferrari dagegen nur eine Verlängerung für ein bis zwei Jahre zu deutlich verringerten Bezügen angeboten haben - nun hat Vettel offenbar abgewunken. Zuletzt hatte er bereits vielsagend darauf hingewiesen, bislang stets "Drei-Jahres-Verträge unterzeichnet" zu haben: "Jetzt bin ich zwar älter, ich fühle mich jedoch nicht alt."

Die wegen der Corona-Pandemie noch immer nicht gestartete Saison 2020 soll Anfang Juli ohne Zuschauer beginnen, es dürfte Vettels letzte Chance auf den ersehnten Titel mit der Scuderia werden. Wie sein Idol Michael Schumacher wollte er für den berühmtesten aller Rennställe den Thron besteigen. Dieses Projekt könnte nun schon in gut einem halben Jahr endgültig scheitern.