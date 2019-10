Bild-Zeitung: Klinsmann-Engagement in Ecuador perfekt

Köln (SID) - Jürgen Klinsmann wird der Bild-Zeitung zufolge neuer Trainer der Fußball-Nationalmannschaft Ecuadors. Laut des Berichts vom Freitag hat sich der frühere Bundestrainer mit dem ecuadorianischen Verband auf einen Vertrag geeinigt. Klinsmanns Berater Roland Eitel dementierte auf SID-Anfrage allerdings eine Einigung: "Das können wir nicht bestätigen."

Jürgen Klinsmann angeblich einig mit Ecuador © SID

Schon am Donnerstag hatte sich Eitel bedeckt gehalten. "Jürgen Klinsmann hat sich seit 30 Jahren erst zu einem Thema geäußert, wenn es perfekt war. Das wird er beibehalten", hatte er gesagt. Der ecuadorianische Verband FEF bestätigte "Gespräche mit einem Trainer": Allerdings sei nichts Konkretes zu vermelden.

Klinsmann war von 2004 bis 2006 Bundestrainer und hatte großen Anteil am "Sommermärchen" bei der WM 2006. Bei der Heim-WM traf die DFB-Elf im letzten Gruppenspiel auch auf Ecuador und gewann in Berlin 3:0. Im Anschluss an seine Tätigkeit beim DFB trainierte der frühere Welt- und Europameister den deutschen Rekordmeister Bayern München (2008 bis 2009) und die Nationalmannschaft der USA (2011 bis 2016). Derzeit analysiert er für RTL die deutschen Länderspiele.