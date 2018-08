Bild und Sport Bild: Boateng sagt Manchester United ab

München (SID) - Bayern Münchens Nationalspieler Jerome Boateng hat Manchester United angeblich eine Absage erteilt. Nach Informationen von Bild-Zeitung und Sport Bild hat der Innenverteidiger Manchesters Trainer Jose Mourinho am Dienstag telefonisch informiert. Ein Gespräch mit Bayern-Trainer Niko Kovac soll dabei eine Rolle gespielt haben. Kovac würde Boateng gerne in München halten.

Jerome Boateng hat Manchester United abgesagt © SID

Manchester hatte angeblich vor dem Testspiel bei den Bayern am Sonntag Kontakt zu den Münchnern wegen einer möglichen Boateng-Verpflichtung aufgenommen. Der französische Titelträger Paris St. Germain und sein Trainer Thomas Tuchel sind angeblich ebenfalls an Boateng interessiert. Das Transferfenster in Frankreich ist noch bis zum 31. August geöffnet.