"Bin topfit": Corona-Infizierter Kohlbacher gibt Entwarnung

Hamburg (SID) - Der Gesundheitszustand von Handball-Nationalspieler Jannik Kohlbacher ist nach seiner Infektion mit dem Coronavirus stabil. Ihm gehe es "super, ich bin topfit und fühle mich vollständig gesund", schrieb der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch bei Instagram: "Für mich gibt es jetzt noch ein paar Tage Quarantäne."

Jannik Kohlbacher gibt Entwarnung nach seiner Infektion © SID

Kohlbacher hatte mit dem deutschen Team und Bundestrainer Alfred Gislason in der vergangenen Woche (9. bis 13. März) einen Lehrgang in Aschersleben absolviert. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Mittwoch mitteilte, haben die Nationalspieler inzwischen ihre zuständigen Gesundheitsbehörden informiert und halten sich an die von den Behörden angeordneten Sicherheitsmaßnahmen.

Flensburgs Johannes Golla begab sich nach Klubangaben ebenso in eine häusliche Quarantäne wie die Kieler Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold und Patrick Wiencek. "Es ist eine total ungewohnte Situation", sagte Golla. Er werde sich während der 14-tägigen Isolation "zuhause fit halten und mich auf mein Studium konzentrieren. Ich hoffe, dass sich kein weiterer Mitspieler angesteckt hat und alle gesund und fit aus dieser Zeit gehen werden."

Die Sicherheitsmaßnahmen der Nationalspieler reichen von einer angeordneten häuslichen Quarantäne in Verbindung mit einem Corona-Test über eine empfohlene Quarantäne ohne Testung bis hin zum Verzicht auf weitere Regelungen. "Es geht jetzt darum, die Ausbreitung des Virus so gut wie möglich zu verlangsamen. Dazu müssen und wollen wir im Sport unseren Beitrag leisten", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann dem SID.

Kohlbacher appellierte an die Öffentlichkeit, die Gefahren des Virus Ernst zu nehmen. "Wichtig ist dass wir alle nicht leichtfertig mit dem Coronavirus und den Folgen umgehen", schrieb der 24-Jährige: "Für die jüngere Generation mag es vielleicht harmlos sein, aber denkt bitte alle an Eure Mitmenschen der älteren Generation oder an diejenigen, die körperlich aufgrund eventueller Vorerkrankungen nicht so leicht damit umgehen können."