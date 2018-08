BinckBank Tour: Ausreißer van der Hoorn gewinnt dritte Etappe

Antwerpen (SID) - Der niederländische Radprofi Taco van der Hoorn hat die dritte Etappe der BinckBank Tour in den Niederlanden und Belgien gewonnen. Der 24-Jährige vom Team Roompot-Nederlandse Loterij setzte sich am Mittwoch nach 174,9 km von Aalter nach Antwerpen im Zielsprint einer letztlich noch vierköpfigen Ausreißergruppe durch.

Die Gesamtführung übernahm der Slowene Matej Mohoric (Bahrain-Merida). Er hat eine Sekunde Vorsprung auf den zweitplatzierten Belgier Sean De Bie (Verandas Willems-Crelan), der am Mittwoch zeitgleich Dritter wurde.

Das Fahrerfeld kam mit 1:11 Minuten Rückstand ins Ziel, bester Deutscher wurde Rüdiger Selig (Zwenkau/Bora-hansgrohe) als Siebter, Max Walscheid (Neuwied/Sunweb) belegte den neunten Platz. In der Gesamtwertung ist der Berliner Max Schachmann (Quick-Step Floors/+0:38) als Neunter bester Deutscher.

Die 165,5 km lange vierte Etappe der ehemaligen Eneco-Tour, die am Sonntag im belgischen Geraardsbergen endet, führt am Donnerstag von der Küstenstadt Blankenberge nach Ardooie in Westflandern.