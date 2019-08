BinckBank Tour: Bennett gewinnt Auftakt für Bora-hansgrohe

Hulst (SID) - Der irische Radprofi Sam Bennett hat dem deutschen Team Bora-hansgrohe zum Auftakt der BinckBank Tour einen Sieg beschert. Der 28-Jährige gewann den Sprint im niederländischen Hulst vor dem Belgier Edward Theuns (Trek-Segafredo) und Lokalmatador Mike Teunissen (Jumbo-Visma), der bei der Tour de France zwei Tage lang das Gelbe Trikot getragen hatte. Bester Deutscher war Phil Bauhaus (Bocholt/Bahrain-Merida) auf Rang fünf.

Bennett sichert sich den Sieg im Massensprint © SID

Das siebentägige WorldTour-Rennen, bis 2016 als Eneco Tour bekannt, wird am Dienstag mit der zweiten Etappe über 169,1 km von Blankenberge nach Ardooie fortgesetzt. Das Etappenrennen endet am Sonntag an der "Muur van Geraardsbergen".