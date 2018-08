BinckBank Tour: Küng nach Zeitfahrsieg neuer Spitzenreiter

Venray (SID) - Der Schweizer Radprofi Stefan Küng hat die zweite Etappe der BinckBank Tour in den Niederlanden und Belgien gewonnen und die Gesamtführung übernommen. Der 24-Jährige vom Team BMC gewann das Einzelzeitfahren am Dienstag in Venray über 12,7 km in 14:11 Minuten, der Berliner Max Schachmann (Quick-Step Floors) belegte als bester Deutscher mit 19 Sekunden Rückstand den fünften Rang. Auch im Gesamtklassement ist Schachmann Fünfter mit identischem Rückstand.

Stefan Küng hat die zweite Etappe gewonnen © SID

Der deutsche Sprintstar Marcel Kittel (Arnstadt/Katusha-Alpecin) hatte nach Platz zwei zum Auftakt auf dem kurzen, flachen Stück wie erwartet nichts mit der Entscheidung zu tun, mit 44 Sekunden Rückstand auf den Tagessieger belegte der 30-Jährige den 36. Rang.

Die 174,9 km lange dritte Etappe der ehemaligen Eneco-Tour, die am Sonntag im belgischen Geraardsbergen endet, führt am Mittwoch durch Belgien. Nach dem Start in Aalter in Ostflandern führt die Route über sprinterfreundliches Terrain in die Hafenstadt Antwerpen.