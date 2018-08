BinckBank Tour: Nielsen gewinnt fünfte Etappe

Ardooie (SID) - Der dänische Radprofi Magnus Cort Nielsen hat die fünfte Etappe der BinckBank Tour in den Niederlanden und Belgien gewonnen. Der 25-Jährige vom Team Astana kam am Freitag nach 204,4 km von Sint-Pieters-Leeuw nach Lanaken in Belgien im Sprint einer Ausreißergruppe vor dem Niederländer Julius van den Berg (EF-Drapac) und dem Franzosen Alexis Gougeard (AG2R).

Magnus Cort Nielsen gewinnt die fünfte Etappe © SID

Die Gesamtführung behält der Slowene Matej Mohoric (Bahrain-Merida), der mit dem Hauptfeld ins Ziel kam.

Die sechste und vorletzte Etappe der ehemaligen Eneco-Tour, die am Sonntag im belgischen Geraardsbergen endet, führt am Samstag von Riemst/Belgien über 182,2 km in die Niederlande nach Sittard-Geleen.