Bis 2022: Farke verlängert bei Norwich

Norwich (SID) - Der deutsche Teammanager Daniel Farke (42) hat seinen Vertrag beim englischen Fußball-Zweitligisten Norwich City bis Sommer 2022 verlängert. Das gab der Tabellenführer am Mittwoch vor dem Heimspiel gegen Hull City bekannt. Farke war 2017 von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zu den Canaries gewechselt und steht mit dem Traditionsklub in der laufenden Saison vor dem Aufstieg in die Premier League.

Norwich City und Farke setzen ihre Zusammenarbeit fort © SID

Zehn Spieltage vor Saisonende liegt Norwich vier Punkte vor dem dritten Tabellenplatz, der nicht zum direkten Aufstieg genügen würde.