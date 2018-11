Bis zu 1,88 Millionen Fans sehen Leipzig-Niederlage in Glasgow

Köln (SID) - Die Übertragung des Auswärtsspiels von RB Leipzig bei Celtic Glasgow (1:2) in der Europa League hat dem TV-Sender Nitro gute Quoten beschert. In der Spitze 1,88 Millionen und durchschnittlich 1,47 Millionen Zuschauer verfolgten das Spiel am Donnerstagabend im TV. Der Marktanteil lag bei 5,5 Prozent.

1,88 Millionen TV-Zuschauer verfolgten die RB-Niederlage © SID

Der Nitro-Bestwert der Saison liegt bei 2,26 Millionen in der Spitze und 1,87 Millionen im Schnitt, aufgestellt beim Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Lazio Rom (4:1) am 4. Oktober. Am fünften Spieltag zeigt Nitro das Leipziger Auswärtsspiel bei Red Bull Salzburg (ab 18.55 Uhr) live.