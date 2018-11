Bis zu 4,77 Millionen sehen Hamiltons Sieg in Brasilien

Köln (SID) - Auch das vorletzte Rennen der Formel-1-WM 2018 hat dem übertragenden Sender RTL gute Quoten beschert. In der Spitze sahen bis zu 4,77 Millionen Zuschauer den Sieg von Mercedes-Pilot Lewis Hamilton am frühen Sonntagabend. Der Marktanteil betrug 16,7 Prozent. Am 25. November ab 14.00 Uhr überträgt RTL das Saisonfinale der Formel 1 aus Abu Dhabi live.