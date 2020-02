Bis zu drei Wochen Pause für NHL-Superstar McDavid

Köln (SID) - Nationalspieler Leon Draisaitl muss in der Eishockey-Profiliga NHL bei den Edmonton Oilers bis zu drei Wochen ohne seinen kongenialen Sturmpartner Connor McDavid (23) auskommen. Der Kanadier hat am vergangenen Samstag im Spiel gegen die Nashville Predators (3:2) eine Prellung im Oberschenkel erlitten und muss eine Pause einlegen. McDavid war nach einem Check in die Bande gekracht.

Connor McDavid fällt aus © SID

"Es ist nichts Langwieriges", sagte General Manager Ken Holland am Dienstag. Er rechne mit einer Ausfallzeit von "zwei bis drei Wochen. Hoffentlich geht es schneller." McDavid liegt in der NHL-Scorerliste mit 81 Punkten (30 Tore+51 Assists) hinter dem 24 Jahre alten Draisaitl (85/31+54) auf dem zweiten Platz. McDavid lässt sich in Toronto behandeln.