Bis zu fünf Wochen Pause: Agüero unterzieht sich Knie-OP

Manchester (SID) - Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft bangt vor der Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) um Stürmerstar Sergio Agüero. Wie Pep Guardiola, Agüeros Klubtrainer beim frischgebackenen englischen Meister Manchester City, mitteilte, hat sich der 29-Jährige einer kleineren Knie-Operation unterzogen und fällt zumindest für den Rest der Premier-League-Saison aus.

Knie-OP: Sergio Agüero fällt länger aus © SID

Guardiola erklärte, dass Agüero nach der OP vier bis fünf Wochen pausieren müsse. Bei normalem Heilungsverlauf könnte der 86-malige Nationalspieler damit zur WM-Vorbereitung wieder fit sein.

Agüero hatte in der laufenden Saison in 25 Ligaspielen 21 Treffer erzielt. Zuletzt stand er am 10. April beim Champions-League-Aus gegen den FC Liverpool auf dem Platz.