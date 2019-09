Björndalen und Domratschewa machen Chinas Biathleten für Peking 2022 fit

Oslo (SID) - Für die Sportnation China sind in der Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking die Besten gerade gut genug: Die Biathlon-Männer des Landes werden künftig vom achtmaligen Olympiasieger Ole Einar Björndalen (45) trainiert, Björndalens ebenfalls im Vorjahr zurückgetretene Ehefrau Darja Domratschewa (33/vier Olympiasiege) nimmt die Skijägerinnen aus dem Reich der Mitte unter ihre Fittiche. Dies gab das norwegisch-weißrussische Paar am Donnerstag in einem gemeinsamen Statement bekannt.

Domratschewa und Björndalen trainieren Chinas Biathleten © SID

"Heute starten wir den täglichen Trainingsprozess und freuen uns, unsere langjährige Erfahrung mit dem Team zu teilen, das die nächsten Olympischen Winterspiele ausrichtet", sagte Björndalen. Der "Kannibale" und erfolgreichste männliche Athlet in der Geschichte der Winterspiele (achtmal Gold, viermal Silber, einmal Bronze) gewann in seiner aktiven Laufbahn zudem 20 WM-Titel, sechsmal den Gesamtweltcup und 95 Weltcuprennen, darunter eines im Langlauf. Erfahrungen als Trainer hat er nicht.

Domratschewa erklärte: "Wir freuen uns natürlich, diese Gelegenheit zu nutzen, um unserem Lieblingssport weltweit zu helfen, in und für ein Land zu wachsen, in dem Biathlon und alle Wintersportarten ein enormes Potenzial haben."