Blackhawks-Pleite im Winter Classic trotz Kahun-Tor

South Bend (SID) - Trotz des fünften Saisontreffers ihres deutschen Eishockey-Nationalspielers Dominik Kahun ist die kurze Erfolgsserie der Chicago Blackhawks in der nordamerikanischen Profiliga NHL schon wieder gerissen. Durch das 2:4 im "Winter Classic"-Freiluftspiel in South Bend/US-Bundesstaat Indiana vor 76.126 Zuschauern nach zweimaliger Führung gegen die Boston Bruins musste Kahuns Team nach zwei Siegen in Folge wieder geschlagen vom Eis gehen.

Kahun-Treffer reicht Chicago nicht zum Sieg © SID

Im Rennen um die acht Play-off-Plätze verlor Chicago damit weiter an Boden. Der Rückstand auf den Tabellenachten Dallas Stars beträgt weiterhin acht Punkte. Kahuns Tor im Mitteldrittel zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung konnten die Blackhawks nicht zur Reduzierung des Abstands nutzen.

Die Kulisse im Notre-Dame-Stadium bedeutete den zweitbesten Besuch seit Einführung des Winter-Classic-Spiels vor elf Jahren. Nur die Auflage von 2014 in Ann Arbor hatte mit 105.491 Fans beim Duell zwischen den Detroit Red Wings und den Toronto Maple Leafs mehr Zuschauer angelockt.