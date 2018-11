Blatter-Aufruf zum Widerstand gegen Infantino-Pläne

Zürich (SID) - Nach den bekannt gewordenen Plänen für einen Ausverkauf der FIFA hat der umstrittene Ex-Präsident Joseph S. Blatter die Mitglieder des Fußball-Weltverbandes zum Widerstand gegen das dubiose 25-Milliarden-Dollar-Projekt seines amtierenden Nachfolgers Gianni Infantino (beide Schweiz) aufgerufen. Aus Sicht des 82-Jährigen sollten sich die einzelnen Nationalverbände dabei ein Beispiel an der Kritik des deutschen Verbandschefs Reinhard Grindel nehmen.

FIFA-Ausverkauf: Blatter ruft zum Widerstand auf

"Die FIFA sollte den Fußball nicht verkaufen. Es ist jetzt an den FIFA-Mitgliedern einzuschreiten. Der DFB-Präsident hat es bereits getan", schrieb Blatter am Montag auf seinem Twitter-Kanal.

Laut Medienberichten vom vergangenen Wochenende soll Infantino für den Milliarden-Deal neben den Rechten an neuen Wettbewerben auch nahezu sämtliche anderen Rechte der FIFA aus anderen Bereichen an ein bislang unbekanntes Investoren-Konsortium verkaufen wollen. Präsident Grindel vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) hatte nach der Enthüllung der Pläne gefordert, dass Infantino nunmehr "alle Fakten auf den Tisch legt". Zugleich ließ der 57-Jährige seine Haltung zu einer neuerlichen Kandidatur Infantinos für eine weitere Amtszeit an der FIFA-Spitze ausdrücklich offen.

Blatter war Ende 2015 von der FIFA-Ethikkommission im Zuge des FIFA-Korruptionsskandals wegen Verdachts der ungetreuen Geschäftsführung gesperrt worden. Wenige Wochen später wählte ein FIFA-Kongress Infantino zum neuen Verbandschef, der jedoch seither den versprochenen Erneuerungsprozess verschleppt und sich stattdessen auf den Erhalt seiner Machtposition konzentriert.