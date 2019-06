Blindenfußball-Bundesliga: St. Pauli erobert Tabellenführung

Köln (SID) - Der FC St. Pauli hat am zweiten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga die Tabellenführung übernommen. Die Hamburger weisen nach vier Spielen zwölf Punkte auf, die St. Paulianer gewannen am Sonntag alle drei Begegnungen.

Der FC St. Pauli hat Torwart Korbinian Müller geholt © SID

Auf Platz zwei rangiert Borussia Dortmund (neun Punkte). Der BVB entschied ebenfalls alle drei Spiele für sich. Zum Auftakt des Spieltages hatten sich die Schwarz-Gelben im Revierderby mit 1:0 gegen Schalke 04 durchgesetzt. Das erlösende Tor erzielte Neuzugang Andrej Tichonow, der russische Nationalspieler hatte sich erst kürzlich dem BVB-Team angeschlossen.

Die nächsten beiden Spieltage finden in Dortmund (20./21. Juli) und in Stuttgart (10./11. August) statt. Das Saisonfinale wird am 31. August auf dem Tbilisser Platz in Saarbrücken ausgetragen.