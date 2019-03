Blindenfußball-Bundesliga startet am 11. Mai in Stolberg

Hennef (SID) - Die Blindenfußball-Bundesliga startet am 11. Mai auf dem Burgplatz in Stolberg in die neue Saison. Dies gab die DFB-Stiftung Sepp Herberger am Mittwoch bekannt.

Auch Serdal Celebi ist mit dem FC St. Pauli dabei © SID

Es folgen die Spieltage auf den Vereinsanlagen in Marburg, Dortmund und Stuttgart. Der neue deutsche Meister wird dann beim Saisonfinale am 31. August auf dem Tbilisser Platz in Saarbrücken gekürt.

An der Saison 2019 nehmen insgesamt sechs Teams teil. Titelverteidiger ist der MTV Stuttgart, darüber hinaus sind der FC St. Pauli, Schalke 04, Borussia Dortmund und die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg mit dabei. Wieder zurück im Teilnehmerfeld ist die Mannschaft des PSV Köln, die in einer Spielgemeinschaft mit dem FC Viktoria Berlin antritt.