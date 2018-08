Blindenfußball: Endspiel zwischen Stuttgart und St. Pauli

Düsseldorf (SID) - Der MTV Stuttgart und der FC St. Pauli bestreiten am 25. August auf dem Burgplatz in Düsseldorf das Finale in der Blindenfußball-Bundesliga. Am gleichen Tag bestreiten SF BG Blista Marburg und Schalke 04 das Spiel um Platz drei. Im den fünften Rang kämpften in der NRW-Landeshauptstadt Borussia Dortmund und der Chemnitzer FC.