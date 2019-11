Blitzheilung: Popp fit für DFB-Schlager in England

Frankfurt/Main (SID) - Kapitänin Alexandra Popp kann im Länderspiel der deutschen Fußballerinnen in England am Samstag (18.30 Uhr/Eurosport) doch mitwirken. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg berief die Angreiferin des VfL Wolfsburg nachträglich in den Kader.

Auch Alexandra Popp wurde zur Kontrolle gebeten © SID

Popp hatte sich Mitte Oktober einen Außenbandriss im rechten Sprunggelenk zugezogen, ihre Ausfallzeit war ursprünglich auf sechs Wochen beziffert worden. Im Bundesligaspiel am Sonntag gegen den SC Freiburg (8:0) wurde sie aber bereits wieder eingewechselt.