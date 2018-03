Boardercrosser verpassen Podium knapp

Veysonnaz (SID) - Die deutschen Boardercrosser haben das Podest beim Weltcup-Finale im Schweizer Veysonnaz knapp verpasst. Das starke Trio Konstantin Schad (Miesbach), Paul Berg (Konstanz) und Martin Nörl (Adlkofen) kam beim Sieg des Amerikaners Nate Holland auf die Ränge vier, fünf und sechs.

Konstantin Schad belegt im Weltcup-Finale Rang vier © SID

Bei den Frauen holte Hanna Ihedioha (Dingolfing) als Fünfte ihre beste Platzierung im Weltcup. Der Tagessieg ging an Olympiasiegerin Michela Moioli aus Italien. Am Sonntag stehen in Veysonnaz die letzten Rennen der Saison an.