Boateng über 8:2 gegen Barca: "Davon können wir uns gar nichts kaufen"

Lissabon (SID) - Bayern Münchens Innenverteidiger Jerome Boateng will die 8:2-Gala gegen den FC Barcelona im Viertelfinale der Champions League nicht überbewerten. "Das ist ein Spiel gewesen, davon können wir uns gar nichts kaufen", sagte der 31-Jährige am Sonntag: "Wir sind im Halbfinale, und wir wollen unbedingt ins Finale."

Jerome Boateng bremst die Erwartungen © SID

Allerdings habe die Machtdemonstration am Freitag in Lissabon natürlich auch "einen Push und Selbstbewusstsein" gegeben. Als letzte Hürde vor dem Endspiel wartet am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky und DAZN) der französische Favoritenschreck Olympique Lyon. "Wir spielen gegen einen Gegner, der nicht umsonst da steht, wo er ist", fügte Boateng hinzu.

Lyon sei beim überraschenden 3:1 gegen Manchester City am Samstag "eiskalt" gewesen und habe seine Chancen gut genutzt. "Sie spielen sehr diszipliniert", sagte Boateng. Zuvor hatten die Franzosen Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo aus dem Wettbewerb geworfen.

Auch persönlich habe Boateng wieder Spaß am Spiel gefunden, nachdem ihm im vergangenen Jahr noch vom damaligen Präsidenten Uli Hoeneß ein Wechsel nahegelegt worden war. "Ich genieße jede Sekunde auf dem Platz und jede Sekunde mit dem Team. Es ist ein unheimlich tolles Gefühl", sagte der Verteidiger.