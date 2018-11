Bob: Bundestrainer Spies nominiert Weltcup-Kader um Friedrich

Bad Sooden-Allendorf (SID) - Bob-Bundestrainer Rene Spies hat dreieinhalb Wochen vor dem Saison-Auftakt im lettischen Sigulda (7. bis 9. Dezember) seinen Weltcup-Kader nominiert. Neben dem bereits zuvor gesetzten Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich werden der Olympia-Zweite Nico Walther (beide Oberbärenburg) sowie der dreifache Weltmeister Johannes Lochner (Stuttgart) zur deutschen Mannschaft gehören, beim Start in Lettland wird der derzeit noch angeschlagene Lochner jedoch durch Christoph Hafer (Bad Feilnbach) ersetzt.

Spies nominierte den Weltcup-Kader © SID

Das ergaben die Selektionsrennen in Altenberg und Winterberg. "Wenn alles normal läuft, wird Johannes ab dem zweiten Weltcup in Winterberg wieder fest im Team sein", sagte Spies am Dienstag im hessischen Allendorf. Der 28-Jährige hatte die letzten Ausscheidungsrennen in Altenberg verletzungsbedingt verpasst. Zum bevorstehenden Lehrgang im kanadischen Whistler, wo im März die WM stattfindet, werden alle vier Piloten mitreisen.

Im Zweierbob der Frauen gehören Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof), Olympia-Teilnehmerin Stephanie Schneider (Oberbärenburg) und Anna Köhler (Winterberg) zum Weltcup-Team. Jamanka hatte den Platz in der Nationalmannschaft nach ihrem Triumph in Pyeongchang im vergangenen Winter sicher.