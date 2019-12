Bob: Humphries gewinnt für USA - Schneider und Kalicki auf dem Podest

Köln (SID) - Die zweimalige Bob-Olympiasiegerin Kaillie Humphries hat gleich ihren ersten Weltcup in Diensten der USA gewonnen und dabei die starken deutschen Frauen in den Schatten gestellt. Die 34-Jährige, die im September den kanadischen Verband im Streit verlassen hatte, setzte sich beim Saisonauftakt in Lake Placid durch und verwies die Olympiavierte Stephanie Schneider (Oberbärenburg) mit Anschieberin Lisette Thöne auf den zweiten Platz.

Kaillie Humphries gewinnt den Weltcup in Lake Placid © SID

Überraschend stark präsentierte sich Weltcup-Debütantin Kim Kalicki (Wiesbaden), die mit Vanessa Mark als Dritte aufs Podest fuhr. Etwas enttäuschend verlief der Auftakt für Mariama Jamanka (Oberhof). Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin zahlte mit Kira Lipperheide für einen schwachen ersten Lauf und wurde Vierte, trug aber dennoch zum starken deutschen Mannschaftsergebnis bei.

Später am Samstag gehen zudem die Männer um Olympiasieger und Weltmeister Francesco Friedrich (Oberbärenburg) in die Bahn. Der Sachse ist auch in dieser Saison mit seiner Heim-WM in Altenberg (17. Februar bis 1. März) als Höhepunkt der Top-Favorit. Im vergangenen Winter gewann Friedrich jedes Weltcup-Rennen im kleinen Schlitten.

Ausnahmepilotin Humphries bescherte den USA indes gleich einen Heimsieg. Auslöser für ihren Wechselwunsch war eine Belästigungsklage, die sie im August des vergangenen Jahres beim kanadischen Verband eingereicht hatte und die nach ihrer Meinung falsch gehandhabt wurde. In der vergangenen Saison pausierte sie daraufhin. Humphries gewann bei den Winterspielen 2010 und 2014 Gold für Kanada, zudem holte sie 2018 Olympia-Bronze.