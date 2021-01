Bob: Nolte gewinnt Junioren-WM und sichert wichtigen Startplatz

St. Moritz (SID) - Laura Nolte (Winterberg) hat sich zur Junioren-Weltmeisterin im Zweierbob gekrönt und dem deutschen Team damit einen weiteren Startplatz für die "echte" WM in Altenberg (5. bis 14. Februar) gesichert. Die 22-Jährige gewann am Freitag mit Anschieberin Deborah Levi das Rennen auf der Natureisbahn in St. Moritz vor Teamkollegin Lisa Buckwitz (Königssee) mit Cynthia Kwofie. Dritte wurde Melanie Hasler aus der Schweiz.

Laura Nolte gewinnt Junioren-WM © SID

Damit bleibt Bundestrainer Rene Spies eine schmerzhafte Entscheidung bei der WM-Nominierung erspart, der 47-Jährige darf nun vier statt drei Frauen für Altenberg berufen. Nolte ist mit drei Siegen in bislang sechs Weltcups stärkste Deutsche des Winters und wäre wohl ohnehin gesetzt gewesen.

Neben ihr überzeugten aber auch Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) mit einem Sieg und drei Podestplätzen sowie Kim Kalicki (Wiesbaden), die bei fünf Starts fünfmal aufs Podium fuhr. Stephanie Schneider (Oberbärenburg) ging zudem nur zweimal im Weltcup an den Start - gewann aber beide Rennen.