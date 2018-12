Bob: Schneider und Jamanka holen Doppelsieg in Winterberg

Winterberg (SID) - Stephanie Schneider und Olympiasiegerin Mariama Jamanka haben den deutschen Bob-Frauen den ersten Doppelerfolg seit fast vier Jahren beschert. Schneider (Oberbärenburg) feierte am Samstag beim Heimrennen in Winterberg mit Anschieberin Ann-Christin Strack den vierten Weltcupsieg ihrer Karriere, Jamanka (Oberhof) rutschte mit Annika Drazek im zweiten Lauf noch auf den Silberrang ab. Auf Platz drei folgte Weltmeisterin Elana Meyers Taylor aus den USA.

Die deutschen Bob-Frauen feiern einen Doppelerfolg © SID

"Für uns ist es derzeit eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wir sind ein bisschen überrascht, dass wir heute gewonnen haben. Also geplant war das so nicht", sagte Schneider, die beim Weltcup-Auftakt in Lettland noch gestürzt war. "Der zweite Lauf war echt geil, es hat einfach Spaß gemacht." Jamanka haderte mit ihrem Fahrfehler im zweiten Lauf: "Das ärgert mich. Aber der zweite Platz ist auch wirklich super. Die Konkurrenz ist nach wie vor da und schläft nicht."

Die deutschen Frauen dominieren knapp zehn Monate nach Jamankas sensationellem Olympiatriumph damit weiterhin die internationale Konkurrenz. Beim Saisonauftakt in Sigulda eine Woche zuvor hatte Jamanka den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere eingefahren, nun setzte sich die Olympia-Vierte Schneider mit sieben Hundertstelsekunden Vorsprung durch. Nur eine Hundertstel dahinter schloss Meyers Taylor ab.

Anna Köhler (Winterberg) sorgte mit Leonie Fiebig als Vierte für das nächste hervorragende Ergebnis der deutschen Frauen. Den bis Samstag letzten Doppelsieg hatten Anja Schneiderheinze und Cathleen Martini im Januar 2015 in St. Moritz eingefahren.