Bobic: Noch keine Angebote für Rebic

Frankfurt/Main (SID) - Sportvorstand Fredi Bobic vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt genießt die guten Auftritte des Kroaten Ante Rebic bei der WM in vollen Zügen - auch wenn das den Stürmer begehrt macht. "Es ist völlig normal, dass das Interesse an einem Spieler mit diesen Qualitäten wächst", sagte Bobic Sport1. Bislang liegen den Hessen für Rebic aber "keinerlei Angebote vor. Wir planen fest mit Ante für die neue Saison".

Frankfurts Rebic steht mit Kroatien im Halbfinale der WM © SID

Der 24-Jährige, der im Halbfinale am Mittwoch in Moskau mit seinem Team auf England (20.00 Uhr MESZ/ZDF) trifft und die SGE in diesem Jahr zum Pokalsieg geschossen hatte, besitzt in Frankfurt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. "Natürlich ist uns bewusst", gestand Bobic allerdings, "dass immer viel passieren kann, wenn ein großer Verein Interesse anmeldet. Wir können wirtschaftlich mit den ganz Großen nicht mithalten, das ist aber nichts Neues."

Deshalb haben sich auch einige Leistungsträger im Sommer anderen Bundesligisten angeschlossen. Nach den Abgängen von Kevin-Prince Boateng (Sassuolo Calcio), Lukas Hradecky (Leverkusen), Marius Wolf (Dortmund) oder Omar Mascarell (Schalke) "bauen wir gerade eine sehr gute und junge Mannschaft auf", sagte Bobic: "Die Frankfurter Fans dürfen sich auf ein entwicklungsfähiges Team freuen, das vor allem Ehrgeiz und Spielfreude verbindet."