Bobic: Träume von der Königsklasse sind erlaubt

Frankfurt/Main (SID) - Für Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic sind die Träumereien von der Champions League kein Problem mehr. "Wenn man da oben steht, ist es etwas ganz Besonderes - vor allem für Eintracht Frankfurt", sagte der frühere Fußball-Nationalspieler im Aktuellen Sportstudio des ZDF: "Da darf man auch träumen, das ist verdient. Wir wollen uns da oben festbeißen."

Nach dem 3:0 (3:0) gegen den FSV Mainz 05 im Rhein-Main-Derby am Samstag stehen die Hessen mit 45 Punkten glänzend da. "Mal schauen, wie weit uns die Adlerflügel noch tragen", sagte Bobic: "Es sind noch sieben harte Spiele. Wir werden versuchen, da oben zu bleiben."

Am 18. April (20.45 Uhr) hat die Eintracht im Halbfinale des DFB-Pokals bei Schalke 04 zudem die Chance, zum zweiten Mal in Folge ins Endspiel einzuziehen. "Auch da kann man noch was reißen", sagte Bobic.