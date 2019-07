Bobic hofft weiter auf Transfers von Trapp und Hinteregger

Leverkusen (SID) - Sportvorstand Fredi Bobic vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat die Hoffnung auf eine Verpflichtung von Nationaltorwart Kevin Trapp noch nicht aufgegeben. Er befinde sich in Gesprächen mit Leonardo, Sportdirektor von Trapps Klub Paris St. Germain, sagte Bobic.

Bobic warnt vor dem Abgang des Sturm-Trios © SID

"Sie wissen selbst noch nicht, was sie mit der Personalie Kevin Trapp anfangen sollen. Wir haben klar hinterlegt, dass wir ihn gerne haben wollen", sagte der 47-Jährige am Rande des Benefizspiels "Champions for Charity" in Leverkusen.

Trapp, der auf Leihbasis in der vergangenen Saison am Main gespielt hatte, wurde zuletzt mit einem Wechsel zum FC Porto in Verbindung gebracht.

Auch in der Causa Martin Hinteregger sei der Transferwunsch beim FC Augsburg hinterlegt. "In der Transferphase müssen alle, die Wünsche haben, auch mal Wünsche zurückstellen. Da sind Gespräche notwendig. Es gibt halt eine Partei, die abgeben will oder nicht will und etwas verlangt und die andere Partei, die aufnehmen will", sagte Bobic: "Wir werden sicherlich versuchen, ihn zu bekommen."