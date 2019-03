Bochum: Weilandt verlängert bis 2022

Bochum (SID) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat seinen Offensivspieler Tom Weilandt weiter an sich gebunden. Wie der Klub am Freitag mitteilte, hat der 26-Jährige einen bis zum 30. Juni 2022 gültigen Vertrag unterschrieben. Weilandt spielt seit 2016 für den VfL, in der vergangenen Saison war er an den Ligakonkurrenten Holstein Kiel ausgeliehen.