Bochum wochenlang ohne Sidney Sam

Bochum (SID) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum muss in den kommenden Wochen auf Sidney Sam verzichten. Der 31 Jahre alte Offensivspieler leidet nach Klubangaben an einer Muskelverletzung im Oberschenkelbereich. Die Blessur hatte sich Sam bereits am vergangenen Samstag im Abschlusstraining für das Ligaspiel bei Dynamo Dresden (2:2) zugezogen. Wie lange der fünfmalige Nationalspieler ausfällt, ist unklar.

Sidney Sam laboriert an einer Oberschenkelverletzung © SID

Danilo Soares durfte derweil das Krankenhaus wieder verlassen. Der Brasilianer hatte bei der Partie in Dresden ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten.