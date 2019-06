Bogenschieß-WM: Deutsche Schützinnen qualifizieren sich für Olympia

's-Hertogenbosch (SID) - Die deutschen Bogenschützinnen haben sich bei der Weltmeisterschaft im niederländischen 's-Hertogenbosch vorzeitig für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 qualifiziert. Das Team mit Rio-Silbermedaillengewinnerin Lisa Unruh, Elena Richter (beide Berlin) und Michelle Kroppen (Jena) bezwang im Achtelfinale den Weltranglistendritten Mexiko mit 6:2 und hat durch den Viertelfinaleinzug das Maximum von drei Quotenplätzen für Olympia sicher.

Lisa Unruh und die deutschen Schützinnen in Tokio dabei © SID

Die deutsche Auswahl hatte nach einem starken vierten Platz in der Qualifikation in der ersten Runde ein Freilos und musste zur Olympia-Qualifikation lediglich ein K.o.-Match überstehen. Im Viertelfinale treffen Unruh und Co. auf den Neunten der Weltrangliste, Großbritannien.

Die deutschen Männer hatten am Vortag die vorzeitige Olympia-Qualifikation verpasst. Nach einer 5:6-Erstrundenniederlage gegen Frankreich können Cedric Rieger (Karlsbad), Florian Kahllund (Fokbeck) und Maximilian Weckmüller (Vellmar) nur noch bei einem kontinentalen Qualifikationsturnier kurz vor den Spielen das Maximum von drei Quotenplätzen erreichen.

Im Damen-Einzel geht es für Unruh, Kroppen und Richter am Donnerstag mit der dritten Runde weiter. Das Mixed mit Richter und Rieger ist ebenfalls am Donnerstag in der zweiten Runde gefordert.