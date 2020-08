Bogenschießen: Unruh gewinnt Deutschland Cup

Köln (SID) - Rio-Silbermedaillengewinnerin Lisa Unruh hat den erstmals ausgetragenen Deutschland Cup Bogensport gewonnen. Die 32-Jährige bezwang vor malerischer Kulisse auf dem Wiesbadener Bowling Green im Finale Katharina Bauer (Raubling). Im Halbfinale hatte sich die Berlinerin gegen die WM-Vierte Michelle Kroppen (Jena) durchgesetzt.

Lisa Unruh gewinnt den ersten Deutschland Cup Bogensport © SID

Im Mixed musste sich Unruh mit ihrem Freund Florian Kahllund mit dem dritten Platz zufrieden geben. Das Berliner Duo scheiterte im Halbfinale an Kroppen und Cedric Rieger (Karlsbad), die anschließend im Finale triumphierten.

Der Deutschland Cup Bogensport war für die deutschen Kaderathleten in diesem Jahr die ersten echte Standortbestimmung. Sowohl die Qualifikationswettkämpfe in Kienbaum als auch die Endrunde in Wiesbaden wurden allerdings ohne Zuschauer ausgetragen.