Bogenschützin Unruh wird an der Schulter operiert

Köln (SID) - Lisa Unruh, bei Olympia 2016 in Rio Zweite mit dem Recurvebogen, wird wegen einer "großen Verletzung" an der rechten Schulter am kommenden Dienstag operiert. Das teilte die 31-jährige Berlinerin auf ihrem Instagram-Account mit. "Trotzdem werde ich für meinen Traum Tokio 2020 kämpfen und niemals aufgeben", schrieb Unruh.

Lisa Unruh und ihr Team verpassen den Sieg in Berlin © SID

Bei der WM im Juni in Mexiko hatten sich die deutschen Frauen mit Unruh an der Spitze durch ein 6:2 im entscheidenden Match gegen Mexiko das Team-Ticket für Olympia in Tokio gesichert. Bei der DM im August in Berlin war Unruh als deutsche Meisterin entthront worden.