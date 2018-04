Bogota: Topgesetzte Maria in der zweiten Runde

Bogotá (SID) - Fed-Cup-Spielerin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat beim WTA-Turnier im kolumbianischen Bogota souverän ihre Auftakthürde gemeistert. Die 30-Jährige setzte sich in der ersten Runde nach 79 Minuten 6:3, 6:2 gegen die Spanierin Georgina Garcia Perez durch und feierte damit erst ihren zweiten Einzelsieg bei einem WTA-Turnier im Jahr 2018.

Im Achtelfinale trifft die an Position eins gesetzte Maria auf die chilenische Qualifikantin Daniela Seguel. Bis zu ihrem Zweitrundeneinzug in der vergangenen Woche in Charleston/South Carolina hatte Maria neun Auftaktniederlagen bei WTA-Turnieren in Folge kassiert.

Die Nummer 62 der Weltrangliste war zudem lediglich zum Fed-Cup-Auftakt Mitte Februar gegen die Weißrussin Wera Lapko ein Einzelsieg geglückt. Maria ist beim Sandplatzturnier in der kolumbianischen Hauptstadt die einzige deutsche Starterin.