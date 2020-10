Bohmann nach HBL-Start zufrieden: "Es ging überall gut"

Köln (SID) - Ligachef Frank Bohmann hat sich einen Tag nach dem Saisonstart in der Handball Bundesliga (HBL) zufrieden über die Abläufe und das Einhalten der Hygienekonzepte geäußert. "Wir haben noch keine negative Rückmeldung erhalten. Das ist nicht selbstverständlich. Die Umsetzung der Konzepte ist ja nicht gelernt. Es ging überall gut", sagte der HBL-Geschäftsführer dem SID.

Frank Bohmann hofft auch beim Handball wieder auf Fans © SID

Die Liga war am Donnerstag in vier Hallen jeweils vor Zuschauern in ihre 55. Spielzeit gestartet. Die Hallenkapazitäten wurden dabei an fast allen Orten mit den derzeit zugelassenen 20 Prozent ausgeschöpft. "Das Interesse ist da, noch können wir das aber nicht endgültig beurteilen", sagte Bohmann, der auch vermutet, dass es "noch Vorbehalte" gibt.

Im Laufe dieses Monats werden sich der Handball und weitere Vertreter des Sports erneut mit den Chefs der Staatskanzleien zusammensetzen, um über eine höhere Auslastung der Hallen zu beraten. Die derzeitige Zuschauerregelung gilt bis Ende Oktober. "Dann wollen wir mal sehen, was dabei rumkommt. Natürlich wird die allgemeine Pandemielage eine Rolle spielen. Wenn es so gut funktioniert wie am Donnerstag, haben wir die Argumente auf unserer Seite", sagte Bohmann.