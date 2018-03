Boll-Bezwinger Ma durch fünften German-Open-Titel Rekordsieger

Bremen (SID) - Chinas Olympiasieger und Weltmeister Ma Long hat zum fünften Mal die German Open der Tischtennis-Profis in Bremen gewonnen und ist damit zum Rekordgewinner des World-Tour-Turniers avanciert. Der Viertelfinalbezwinger des Düsseldorfer Weltranglistenersten Timo Boll feierte im chinesischen Endspielduell einen 4:1-Erfolg gegen Doppelweltmeister Xu Xin, der im Halbfinale den Saarbrücker Patrick Franziska mit 4:2 besiegt hatte.

German Open: Ma Long zum fünften Mal Sieger © SID

Ma trat durch seinen insgesamt 25. World-Tour-Titel die Nachfolge von Weltcupsieger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) an. Der Weltranglistendritte hatte zu Turnierbeginn in seinem Erstrunden-Match gegen Franziska wegen einer Hüftverletzung aufgegeben.

Rekordeuropameister Boll wird Anfang April nach seinem zweiten World-Tour-Turnier in Folge ohne Podestplatzierung die Spitze der Weltrangliste an Mas Landsmann Fan Zhendong verlieren. Der WM-Zweite hatte seine Reise nach Bremen nach seinem Titelgewinn zu Monatsbeginn bei den Qatar Open wegen einer Verletzung abgesagt, hat jedoch durch den Erfolg in dem Golf-Staat genug Punkte für Bolls Ablösung auf dem Konto.