Boll-Klub Düsseldorf startet erfolgreich in CL-Turnier

Köln (SID) - Gastgeber Borussia Düsseldorf ist erfolgreich in das Champions-League-Turnier gestartet. Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister um Rekordeuropameister Timo Boll gewann zum Auftakt in der Gruppe D mit 3:0 gegen de Boer Taverzo aus den Niederlanden.

Der deutsche Meister 1. FC Saarbrücken bezwang in Gruppe C SPG Walter Wels mit 3:0. Beim österreichischen Gegner waren wegen des coronabedingten Ausfalls des A-Teams zwei Zwölfjährige als Nachrücker an Bord. Nach Angaben des Klubs sind Julian Rzihauschek und Petr Hodina damit "die jüngsten Spieler in der Geschichte der Herren-Champions-League".

Der Post SV Mühlhausen musste sich derweil in Gruppe A dem Titelverteidiger und Turnierfavoriten Fakel Orenburg 3:1 geschlagen geben, für den Dimitrij Ovtcharov wegen einer Knieblessur nicht zum Einsatz kam.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Königsklasse in dieser Saison in Turnierform in einer geschützten "Blase" innerhalb von acht Spieltagen im Deutschen Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf ausgetragen.