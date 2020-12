Boll-Klub Düsseldorf und Saarbrücken im Viertelfinale - Aus für Mühlhausen

Düsseldorf (SID) - Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll hat mit Rekordmeister Borussia Düsseldorf beim Champions-League-Finalturnier in eigener Halle als Gruppensieger ebenso das Viertelfinale erreicht wie der deutsche Meister 1. FC Saarbrücken. Ausgeschieden ist dagegen der dritte deutsche Teilnehmer. Der Post SV Mühlhausen belegte nach dem 2:3 gegen den polnischen Vertreter Bogoria Grodzisk nur den dritten Gruppenplatz.

Timo Boll steht mit Düsseldorf im CL-Viertelfinale © SID

Düsseldorf gewann am Sonntag gegen den polnischen Vertreter KS Dzialdowo 3:2 und feierte damit den dritten Sieg. Vorentscheidend für das Weiterkommen aber war das 3:0 der Borussia am Samstag gegen den französischen Topklub GV Hennebont.

Nach zwei Siegen standen auch die mitfavorisierten Saarbrücker schon vorzeitig in der Runde der letzten acht. Gegen den dänischen Klub aus Roskilde gab es am Samstag ein 3:0. Am Sonntagabend (21.00) stand noch die dritte Partie gegen AS Pontoise-Cergy TT an.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Königsklasse in dieser Saison in Turnierform in einer geschützten "Blase" innerhalb von acht Spieltagen im Deutschen Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf ausgetragen.