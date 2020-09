Boll, Ovtcharov und Co. boykottieren internationalen Restart

Köln (SID) - Die deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov boykottieren zusammen mit mehreren Topassen anderer Nationen den Restart des internationalen Turnierbetriebs im November in China. Boll und Ovtcharov bestätigten dem SID ihre Absagen trotz persönlicher Einladungen für den Weltcup und die Grand Finals.

Timo Boll ist amtierender Europameister bei den Herren © SID

Die Spieler begründeten ihre Entscheidung gegenüber dem Weltverband ITTF mit Terminkollisionen der kurzfristig angesetzten Elitewettbewerbe mit gleichzeitigen Spielen ihrer Vereine. Teilnahmen von Boll und Co. an den Turnieren im Reich der Mitte kämen Vertragsbrüchen gleich. Zusätzlich würde die Problematik durch die Einreise-Quarantäne in China sowie eine neuerliche Heimisolation nach der Rückkehr aus China, weitere Reisebeschränkungen und nicht zuletzt ein erhöhtes Infektionsrisiko verschärft.

Auf massive Kritik stößt bei den Weltklasse-Spielern außerdem die damit verbundene Streichung ihrer Weltranglistenpunkte aus den beiden Vorjahresturnieren. Der deutsche ITTF-Präsident Thomas Weikert war bei der Abstimmung darüber zusammen mit dem Aktivenvertreter ohne Mehrheit.

Die Spieler wollen nun weitere Verhandlungen erreichen. Sie streben eine neutrale Behandlung ihres seit April eingefrorenen Zählerkontos an. Eine Streichung beträfe schließlich auch die für die Olympia-Qualifikation wichtige Weltrangliste.