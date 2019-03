Boll bei DM-Abschied überlegen ins Halbfinale

Wetzlar (SID) - Tischtennis-Europameister Timo Boll (Düsseldorf) ist auch bei seiner DM-Abschiedsvorstellung in Wetzlar bislang eine Klasse für sich. Nach seinem Einzug ins Halbfinale durch drei ungefährdete Erfolge in den ersten Runden trennen den Rekordsieger bei seiner letzten Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen nur noch zwei weitere Siege von seinem 13. Triumph. Auf dem Weg in die Vorschlussrunde gab der Weltranglistenfünfte und Titelverteidiger lediglich zwei Sätze ab.

Timo Boll steht in Japan im Viertelfinale © SID

Im Viertelfinale war auch Nationalspieler Benedikt Duda (Bergneustadt) vor rund 3500 Zuschauern kein Stolperstein für den Rekordeuropameister und musste sich mit 1:4 deutlich geschlagen geben. Zuvor waren für Boll die Duelle mit dem früheren Jugend-Meister Liang Qiu (Frickenhausen) in Runde eins (4:0) und dem Neusser Regionalligaspieler Michael Servaty im Achtelfinale (4:1) besseres Training unter Wettkampfbedingungen gewesen.

Im Halbfinale (Sonntag) wird der bald 38 Jahre alte Publikumsliebling vom 15 Jahre jüngeren Doppel-Meister Dang Qiu (Grünwettersbach), Bruder seines Auftaktgegners, herausgefordert. Den zweiten Finalisten ermitteln in Abwesenheit von Europe-Top-16-Sieger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg/Termingründe) der ehemalige EM-Dritte Bastian Steger (Bremen) und Nationalspieler Patrick Franziska (Saarbrücken).

Im Damen-Turnier stehen sich nach der Absage von Titelverteidigerin Han Ying (Düsseldorf/Tarnobrzeg/krank) im Semifinale die Mixed-WM-Dritte Petrissa Solja (Langstadt) und ihre frühere Europameister-Partnerin Sabine Winter (Kolbermoor) sowie die Doppel-Europameisterinnen Kristin Lang (Kolbermoor) und Nina Mittelham (Berlin) gegenüber.

Boll hatte im Vorfeld seinen Verzicht auf Teilnahmen an DM-Turnieren ab 2020 verkündet. Der Linkshänder begründete seinen Entschluss mit den gestiegenen Belastungen auf internationaler Ebene.