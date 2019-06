Boll holt Gold bei den Europaspielen - Silber für Ying Han

Minsk (SID) - Tischtennis-Ass Timo Boll hat bei den Europaspielen in Minsk Gold im Einzelwettbewerb geholt und ist damit seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der Rekordeuropameister aus Düsseldorf setzte sich nach hartem Kampf 4:2 (6:11, 12:10, 12:14, 11:9, 11:6, 11:4) gegen den Dänen Jonathan Groth durch.

Gewann 4:0 gegen Lubomir Pistej: Timo Boll © SID

Bereits durch den Einzug ins Endspiel nach einem 4:1-Halbfinalsieg gegen den kroatischen Außenseiter Tomislav Pucar hatte der 38 Jahre alte Boll das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio gelöst. Der Weltranglisten-33. Groth hatte im Achtelfinale den zweiten deutschen Hoffnungsträger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) überraschend klar 4:0 bezwungen

Zuvor hatte am Mittwoch Deutschlands Topspielerin Ying Han die Goldmedaille verpasst. Die Düsseldorferin unterlag im Finale Yu Fu (Portugal) mit 2:4 (5:11, 8:11, 11:9, 11:9, 6:11, 7:11) und holte damit Silber. Ying Han durfte sich aber mit dem Olympia-Ticket trösten, das ihr nach dem 4:3 im Halbfinale gegen Xiao Xin Yang (Monaco) sicher war.

Ebenfalls den Tokio-Startplatz sicherte sich die bereits 55 Jahre alte Ni Xia Lian (Luxemburg), Team-Weltmeisterin von 1983, durch den Sieg im kleinen Finale.

Eine weitere Olympia-Chance gibt es über die Qualifikation in den am Donnerstag beginnenden Team-Wettbewerben, in dem zwei von drei Spielern einer Mannschaft zugleich ihr Einzelticket lösen können.