Boll im Viertelfinale von Linz

Linz (SID) - Tischtennis-Europameister Timo Boll (Düsseldorf) ist bei den Austrian Open in Linz ins Viertelfinale eingezogen. Der 37 Jahre alte Weltranglistendritte besiegte im Achtelfinale den Chinesen Zheng Peifeng mit 4:2. Boll bewies dabei Comeback-Qualitäten: Der Routinier hatte die ersten beiden Sätze verloren.

Timo Boll steht in Linz im Viertelfinale © SID

In der nächsten Runde geht es für Boll am Freitagabend (18.30 Uhr) gegen Liam Pitchford aus England. Boll ist der einzige verbliebene Deutsche in dem hochkarätig besetzten World-Tour-Turnier. Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg), Ricardo Walther (Grünwettersbach), die Mixed-WM-Dritte Petrissa Solja (Langstadt) und Patrick Franziska (Saarbrücken) sind bereits ausgeschieden.