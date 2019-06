Boll in der Weltrangliste auf Platz sechs verbessert

Düsseldorf (SID) - Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll hat sich durch seinen Viertelfinaleinzug bei den China Open in Shenzhen in der Weltrangliste um eine Position auf Platz sechs verbessert. Der 38 Jahre alte Düsseldorfer war in der Runde der letzten Acht am Chinesen Xu Xin gescheitert, der weiter als Nummer drei hinter seinen Landsleuten Fan Zhendong und Lin Gaoyuan geführt wird.

Gewann 4:0 gegen Lubomir Pistej: Timo Boll © SID

Bolls Nationalmannschaftskollege Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) schob sich im Ranking um drei Plätze auf Rang zwölf vor. Für "Dima" war in Shenzhen im Achtelfinale trotz neun Matchbällen gegen Lin Gaoyuan Endstation.

Lin zog dann auch ins Finale ein, verlor dort aber gegen Landsmann Ma Long. Ma ist mit nunmehr 28 Triumphen alleiniger Rekordgewinner auf der World Tour und zog am Weißrussen Wladimir Samsonow vorbei.