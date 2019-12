Boll scheitert erneut an Chinas Topstar Fan Zhendong

Köln (SID) - Tischtennis-Star Timo Boll (Düsseldorf) ist zum dritten Mal binnen vier Wochen an Chinas Topspieler Fan Zhendong gescheitert. Bei den Grand Finals der World Tour in Zhengzhou/China unterlag der Rekordeuropameister dem Weltranglistenzweiten Zhendong bereits im Achtelfinale klar mit 0:4. Boll konnte damit in keinem der bislang sieben Duellen einen Sieg gegen den Chinesen feiern.

Boll im Achtelfinale ausgeschieden © SID

Zumindest im Doppel hat Boll bei der mit insgesamt 1,001 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung aber eine Medaille sicher. Gemeinsam mit seinem Partner Patrick Franziska (Saarbrücken) steht der 38-Jährige nach einem 3:2-Sieg im deutschen Viertelfinalduell gegen Benedikt Duda/Qiu Dang (Bergneustadt/Grünwettersbach) in der Runde der letzten Vier.

Im Einzel sind damit noch zwei Spieler des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) im Rennen: Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und Franziska, beide sind am Freitag gefordert. Deutsche Frauen sind in China nicht am Start.